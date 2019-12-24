***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.12.2019 18:04
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/12/2019 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24/12/2019
ALIM
1512.00
7138,42
24/12/2019
SATIM
2012.00
9547,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805038
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05286,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 2,67
|Açılış
|: 286,88
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6861
|7,7247
|% 0,12
|
|Frank
|6,0438
|6,0802
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,69
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,06
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,80
|
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