***YAT* *TDGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 10:25
***YAT******TDGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin Trend Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalanan piyasa yapıcılığı sözleşmesi 29/11/2019 tarihi günsonu itibariyle son bulduğundan 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmayacaktır.
Syg.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801093
BIST
12:44107.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 844,79
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:445,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:446,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:44269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|205.918.342
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,05
|14.730.554
|% 10,53
|
|DOGUB
|2,04
|23.348.447
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.330.497
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.585.843
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,84
|594.381.085
|% 1,32
|
|GSRAY
|2,12
|205.918.342
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,18
|179.165.657
|% 9,28
|
|KRDMD
|2,43
|155.981.080
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|124.692.846
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.330.497
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|205.918.342
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.981.080
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,18
|179.165.657
|% 9,28
|
|IHLGM
|0,86
|47.367.606
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4086
|7,4457
|% -0,07
|
|Frank
|5,7329
|5,7674
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5304
|1,5380
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-8,98
|
|Yarım
|860
|882
|-4,35
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,88
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|1,49
|