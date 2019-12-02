***YAT* *TDGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******TDGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin Trend Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalanan piyasa yapıcılığı sözleşmesi 29/11/2019 tarihi günsonu itibariyle son bulduğundan 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmayacaktır.Syg.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801093BIST