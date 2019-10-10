***YAT* *TDGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 18:37
***YAT******TDGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/10/2019 TARİHLİ TREND GMYO PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz TREND GMYO ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10/10/2019
ALIM
250.00
355,00
10/10/2019
SATIM
250.00
365,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792419
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
18:055,8540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0176
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8153
18:056,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4143
18:05281,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -2,61
|Açılış
|: 281,54
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
279,52