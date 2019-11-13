***YAT* *TDGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.11.2019 08:16
***YAT******TDGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/11/2019 TARİHLİ TREND GMYO PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz TREND GMYO ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12/11/2019
ALIM
250.00
415,00
12/11/2019
SATIM
250.00
417,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798549
BIST
11:52104.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 166,42
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:525,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:526,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:52270,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,40
|11.861.614
|% 9,73
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.375
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|GARAN
|9,89
|156.440.917
|% 0,71
|
|PGSUS
|71,45
|136.856.584
|% 0,49
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|48.905.059
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.267.220
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3724
|7,4094
|% -0,43
|
|Frank
|5,7894
|5,8243
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,55
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|3,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,48
|
|Yarım
|865
|887
|1,20
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-0,40
|
Seans Raporu
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12:06ARSAN
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12:04XU030
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12:04XU100
Endeks 104, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 2, 980.00 milyon TL de
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12:03GLBMD
Yüzde 7.32 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 977 adet işlem