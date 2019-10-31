***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 0 83.717.337Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022Düzeltmelerden Sonraki Tutar63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 0 82.427.315Transferler319.114 7.976.626 -8.295.740Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-472.567 8.886.773 8.414.206 0 8.414.206Dönem Karı (Zararı)8.886.773 8.886.773 0 8.886.773Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-472.567 -472.567 0 -472.567Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 14.007.490 2.832.316 804 1.825.355 8.886.773 90.841.521 0 90.841.521Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Transferler847.526 10.513.069 -11.360.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)773.452 12.626.497 13.399.949 0 13.399.949Dönem Karı (Zararı)12.626.497 12.626.497 0 12.626.497Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)773.452 773.452 0 773.452Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-3.175.000 0 -3.175.000Kar Payları-3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.783.757 3.679.842 804 9.163.424 12.626.497 110.543.107 0 110.543.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.019.353 23.667.540Dönem Karı (Zararı)12.626.497 8.886.773Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.626.497 8.886.773Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.817.147 25.963.036Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 2.537.239 678.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 412.534Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 412.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.521.852 5.175.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.836.816 2.215.431Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 723.500 1.538.148Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.961.536 1.422.297Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.587.348 15.930.792Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.904.434 -26.391.791Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32.491.782 42.322.583Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-952.116 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.521.619 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.521.619 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 126.548 138.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.144.326 2.989.640Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-93.266 -60.396Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-93.266 -60.396Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-533.165 697.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.895.513 -6.188.107Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 4.942.359 2.024.030Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-400.672.673 -56.226.647İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -400.672.673 -56.226.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler390.584.686 58.146.837İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 390.584.686 58.146.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.749.885 -10.132.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7-11-12-15-20 -48.036.039 -11.473.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)286.154 1.341.132Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.451.869 28.661.702Ödenen Temettüler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.788.015 -1.877.888Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.779.469 -3.116.274YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.318.810 22.966.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.458 46.942Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.458 46.942Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.523.454 -567.033Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.135.707 -545.522Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -387.747 -21.511Alınan Temettüler2.671.996 1.363.332Alınan Faiz4.909.810 22.123.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI284.815.067 -38.961.261Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.382.389.070 23.859.726.000Kredilerden Nakit Girişleri24.382.389.070 23.859.726.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.074.562.115 -23.859.198.499Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.074.562.115 -23.859.198.499Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-3.175.000 0Ödenen Faiz-17.669.207 -37.426.303Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.167.681 -2.062.459YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.114.524 7.672.826Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi952.116 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)280.066.640 7.672.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 154.051.362 462.544.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 434.118.002 470.217.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 465.441.789 170.446.025Finansal Yatırımlar3 3.424.488 8.407.590Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 3.424.488 8.407.590Ticari Alacaklar6 749.782.349 350.654.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-17 232.718 129.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 749.549.631 350.524.476Diğer Alacaklar7 35.183.699 9.526.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 35.183.699 9.526.155Türev Araçlar5 4.617.660 1.064.998Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 4.617.660 1.064.998Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 3.298.257Diğer Dönen Varlıklar12 1.091.283 449.224İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.091.283 449.224ARA TOPLAM1.259.541.268 543.846.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.259.541.268 543.846.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 35.131.347 34.317.187Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 35.131.347 34.317.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 355.268 481.817Maddi Duran Varlıklar8 1.977.525 1.401.069Kullanım Hakkı Varlıkları9 8.124.268 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 925.624 713.870Ertelenmiş Vergi Varlığı15 0 109.544TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.514.032 37.023.487TOPLAM VARLIKLAR1.306.055.300 580.869.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 538.960.092 223.277.206İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 100.798.175 0Banka Kredileri4 100.042.292 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9-17 755.883 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar438.161.917 223.277.206Banka Kredileri4 340.138.979 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9 841.643 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 89.048.876 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 8.132.419 223.277.206Ticari Borçlar6 631.490.084 240.905.398İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 631.490.084 240.905.398Diğer Borçlar7 2.317.775 2.072.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.317.775 2.072.330Türev Araçlar5 51.616 20.573Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 51.616 20.573Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 719.200 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 12.123.411 11.732.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.051.746 3.075.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.071.665 8.657.165Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 252.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 252.440ARA TOPLAM1.185.885.768 478.260.367TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.185.885.768 478.260.367UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 6.966.644 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.801.712 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9-17 2.801.712 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.164.932 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9 4.164.932 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.363.760 2.291.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.363.760 2.291.450Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 296.021 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.626.425 2.291.450TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.195.512.193 480.551.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar110.543.107 100.318.158Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.012 -215.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.012 -215.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 21.783.757 21.010.305Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 21.783.757 21.010.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14 21.783.757 21.010.305Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 3.680.646 2.833.120Yasal Yedekler14 3.680.646 2.833.120Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 9.163.424 1.825.355Net Dönem Karı veya Zararı12.626.497 11.360.595Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR110.543.107 100.318.158TOPLAM KAYNAKLAR1.306.055.300 580.869.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.129.100.691 283.264.237 1.466.737.878 85.752.962Satışların Maliyeti-2.083.439.713 -250.719.006 -1.449.896.996 -74.804.942TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.660.978 32.545.231 16.840.882 10.948.020BRÜT KAR (ZARAR)45.660.978 32.545.231 16.840.882 10.948.020Genel Yönetim Giderleri-35.214.087 -31.664.045 -11.476.344 -11.028.834Pazarlama Giderleri-3.943.905 -3.034.655 -1.109.789 -1.091.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler897.002 729.158 103.748 177.974Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.503 -64.772 -15.046 -39.271ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.374.485 -1.489.083 4.343.451 -1.033.133Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler74.300.537 206.229.308 13.279.582 138.148.415Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-65.777.650 -192.725.259 -13.221.716 -132.392.372Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -126.549 -138.553 -52.426 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.770.823 11.876.413 4.348.891 4.722.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.770.823 11.876.413 4.348.891 4.722.910Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.144.326 -2.989.640 -1.075.656 -1.206.689Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.779.469 -3.116.274 -766.136 -1.954.912Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -364.857 126.634 -309.520 748.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.626.497 8.886.773 3.273.235 3.516.221DÖNEM KARI (ZARARI)12.626.497 8.886.773 3.273.235 3.516.221Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.626.497 8.886.773 3.273.235 3.516.221Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar773.452 -472.567 740.776 58.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)814.161 -472.567 779.764 58.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)814.161 -472.567 779.764 58.171Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40.709 0 -38.988 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-40.709 0 -38.988 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)773.452 -472.567 740.776 58.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.399.949 8.414.206 4.014.011 3.574.392Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.399.949 8.414.206 4.014.011 3.574.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795950BIST