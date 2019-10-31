***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 18:41
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 0 83.717.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 0 82.427.315
Transferler
319.114 7.976.626 -8.295.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.567 8.886.773 8.414.206 0 8.414.206
Dönem Karı (Zararı)
8.886.773 8.886.773 0 8.886.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.567 -472.567 0 -472.567
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.007.490 2.832.316 804 1.825.355 8.886.773 90.841.521 0 90.841.521
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
773.452 12.626.497 13.399.949 0 13.399.949
Dönem Karı (Zararı)
12.626.497 12.626.497 0 12.626.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
773.452 773.452 0 773.452
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-3.175.000 0 -3.175.000
Kar Payları
-3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.783.757 3.679.842 804 9.163.424 12.626.497 110.543.107 0 110.543.107
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.019.353 23.667.540
Dönem Karı (Zararı)
12.626.497 8.886.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.626.497 8.886.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.817.147 25.963.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 2.537.239 678.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 412.534
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 412.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.521.852 5.175.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.836.816 2.215.431
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 723.500 1.538.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.961.536 1.422.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.587.348 15.930.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.904.434 -26.391.791
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.491.782 42.322.583
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-952.116 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.521.619 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.521.619 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 126.548 138.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.144.326 2.989.640
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.266 -60.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-93.266 -60.396
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-533.165 697.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.895.513 -6.188.107
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 4.942.359 2.024.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-400.672.673 -56.226.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -400.672.673 -56.226.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
390.584.686 58.146.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 390.584.686 58.146.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.749.885 -10.132.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7-11-12-15-20 -48.036.039 -11.473.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
286.154 1.341.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.451.869 28.661.702
Ödenen Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.788.015 -1.877.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.779.469 -3.116.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.318.810 22.966.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.458 46.942
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.458 46.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.523.454 -567.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.135.707 -545.522
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -387.747 -21.511
Alınan Temettüler
2.671.996 1.363.332
Alınan Faiz
4.909.810 22.123.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.815.067 -38.961.261
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.382.389.070 23.859.726.000
Kredilerden Nakit Girişleri
24.382.389.070 23.859.726.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.074.562.115 -23.859.198.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.074.562.115 -23.859.198.499
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-3.175.000 0
Ödenen Faiz
-17.669.207 -37.426.303
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.167.681 -2.062.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.114.524 7.672.826
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
952.116 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
280.066.640 7.672.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 154.051.362 462.544.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 434.118.002 470.217.301
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 465.441.789 170.446.025
Finansal Yatırımlar
3 3.424.488 8.407.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 3.424.488 8.407.590
Ticari Alacaklar
6 749.782.349 350.654.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 232.718 129.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 749.549.631 350.524.476
Diğer Alacaklar
7 35.183.699 9.526.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 35.183.699 9.526.155
Türev Araçlar
5 4.617.660 1.064.998
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 4.617.660 1.064.998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 3.298.257
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.091.283 449.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.091.283 449.224
ARA TOPLAM
1.259.541.268 543.846.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.259.541.268 543.846.488
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 35.131.347 34.317.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 35.131.347 34.317.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 355.268 481.817
Maddi Duran Varlıklar
8 1.977.525 1.401.069
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 8.124.268 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 925.624 713.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 0 109.544
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.514.032 37.023.487
TOPLAM VARLIKLAR
1.306.055.300 580.869.975
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 538.960.092 223.277.206
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 100.798.175 0
Banka Kredileri
4 100.042.292 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9-17 755.883 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
438.161.917 223.277.206
Banka Kredileri
4 340.138.979 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9 841.643 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 89.048.876 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.132.419 223.277.206
Ticari Borçlar
6 631.490.084 240.905.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 631.490.084 240.905.398
Diğer Borçlar
7 2.317.775 2.072.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.317.775 2.072.330
Türev Araçlar
5 51.616 20.573
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 51.616 20.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 719.200 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 12.123.411 11.732.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.051.746 3.075.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.071.665 8.657.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 252.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 252.440
ARA TOPLAM
1.185.885.768 478.260.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.185.885.768 478.260.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.966.644 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.801.712 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9-17 2.801.712 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.164.932 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9 4.164.932 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.363.760 2.291.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.363.760 2.291.450
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 296.021 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.626.425 2.291.450
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.195.512.193 480.551.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.543.107 100.318.158
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 21.783.757 21.010.305
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 21.783.757 21.010.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 21.783.757 21.010.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 3.680.646 2.833.120
Yasal Yedekler
14 3.680.646 2.833.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 9.163.424 1.825.355
Net Dönem Karı veya Zararı
12.626.497 11.360.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.543.107 100.318.158
TOPLAM KAYNAKLAR
1.306.055.300 580.869.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
2.129.100.691 283.264.237 1.466.737.878 85.752.962
Satışların Maliyeti
-2.083.439.713 -250.719.006 -1.449.896.996 -74.804.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.660.978 32.545.231 16.840.882 10.948.020
BRÜT KAR (ZARAR)
45.660.978 32.545.231 16.840.882 10.948.020
Genel Yönetim Giderleri
-35.214.087 -31.664.045 -11.476.344 -11.028.834
Pazarlama Giderleri
-3.943.905 -3.034.655 -1.109.789 -1.091.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
897.002 729.158 103.748 177.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.503 -64.772 -15.046 -39.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.374.485 -1.489.083 4.343.451 -1.033.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
74.300.537 206.229.308 13.279.582 138.148.415
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-65.777.650 -192.725.259 -13.221.716 -132.392.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -126.549 -138.553 -52.426 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.770.823 11.876.413 4.348.891 4.722.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.770.823 11.876.413 4.348.891 4.722.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.144.326 -2.989.640 -1.075.656 -1.206.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.779.469 -3.116.274 -766.136 -1.954.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -364.857 126.634 -309.520 748.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.626.497 8.886.773 3.273.235 3.516.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.626.497 8.886.773 3.273.235 3.516.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.626.497 8.886.773 3.273.235 3.516.221
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
773.452 -472.567 740.776 58.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
814.161 -472.567 779.764 58.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
814.161 -472.567 779.764 58.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.709 0 -38.988 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-40.709 0 -38.988 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
773.452 -472.567 740.776 58.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.399.949 8.414.206 4.014.011 3.574.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.399.949 8.414.206 4.014.011 3.574.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795950
BIST