***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.01.2020Ek Açıklamalarİş bu açıklama 20.01.2020 tarihinde genel şablondan yapılmış olup, doğru şablon olan hak kullanım işlemlerinden yeniden gönderilmektedir. Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı Bono İhracı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814009BIST