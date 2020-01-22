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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.01.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020

Ek Açıklamalar
İş bu açıklama 20.01.2020 tarihinde genel şablondan yapılmış olup, doğru şablon olan hak kullanım işlemlerinden yeniden gönderilmektedir. Borçlanma Araçları İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı Bono İhracı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814009


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BURCE 8,15 2.692.875 % 14,95  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7633 7,8022 % 0,59  
Frank 6,0896 6,1263 % -0,21  
Riyal 1,5753 1,5832 % -0,11  
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Altın Gr. 297 297 -0,81  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 0,02  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 63,22 63,22 -1,37  
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