***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla 20.09.2019 tarihinde tescil edilerek kurulan Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 150.000 TL olan sermayesinin tamamı Şirketimiz tarafından nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" esasları çerçevesinde Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793476BIST