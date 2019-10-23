***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYTFME1914 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A ŞTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2019Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYTFME1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 0,96061Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2019Kayıt Tarihi 22.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 90.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından gerçekleştirilen 90.000.000. TL tutarlı iskontolu ikinci bono ihracımızın itfa ödemesi bugün itibarı ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794323BIST