***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2019 10:11
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYTFME1914 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A Ş
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYTFME1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 0,96061
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2019
Kayıt Tarihi 22.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 90.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 90.000.000. TL tutarlı iskontolu ikinci bono ihracımızın itfa ödemesi bugün itibarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794323
BIST