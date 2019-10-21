***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ŞBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek 150000 100 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794126BIST