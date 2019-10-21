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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2019 17:33
GÜNCEL HABERLER

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek 150000 100 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794126


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100.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 12,24 25.988.713 % 20,00  
BOSSA 5,74 41.637.015 % 19,83  
IHGZT 2,60 1.176.042 % 12,55  
DITAS 7,26 15.243.112 % 11,01  
EGCYH 0,11 24.989 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3759 7,4129 % -0,16  
Frank 5,7779 5,8127 % -0,17  
Riyal 1,5342 1,5419 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.502 1.502 -2,12  
Altın Gr. 279 279 0,15  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 17,91 17,93 0,10  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,03  
B. Petrol 61,50 61,50 -0,17  
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