***YATAS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, YATASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ABDULLAH CANDAN 360,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E ADNAN BEYHAN 2.328,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E ADNAN KOÇAK 1.536,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E AHMET KOYUNCU 5.960,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E AKIF KOÇ 7.968,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ALI YILMAZ 9.760,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E AYSEGÜL CEYRAN 3.680,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E AYSEGÜL YILMAZ 11.360,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E BATTAL YAZICI 1.320,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E EMIN POLAT 14.240,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E ERDAL ÇANTA 3.040,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E FEVZI YILDIRIM 40.320,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E FEVZIYE SAVRAN 320,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E FURKAN DERELI 7.680,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E GÜLSEREN ÇELIK 2.392,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E GÜLSÜM AKYÜZ 480,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E HAMIDE GÜN 8.160,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E HAMIT TOMAK 7.600,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E HAMIT ÇAKIR 1.680,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E HASAN YÖRÜ 6.080,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E HATICE YESIL 1.920,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E HATICE ÖRS 15.536,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E MAHMUT NEMUTLU 5.224,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E MAHIR ÜZÜMCÜ 7.840,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E MEHMET GÖK 640,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E MERVE ALP KAHVECIOGLU 160,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E MEVLÜT ACAR 5.760,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER BISKINLER 4.720,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA SARIGÖZ 2.400,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E NAIME KAVAK 1.960,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E RUHI ERBAY 3.520,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E SELIM KÖSE 3.840,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E TAHSIN SAHIN 7.040,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E TEFEKGÜL PAKMAK 960,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E VEYIS ÖNDER 240,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM DÖNMEZ 1.120,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E SAMIL MUTLU 320,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E SEREF ILHAN 3.080,000YATAS 39 YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S. E YAVUZ ALTOP 2.381.400,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802055BIST