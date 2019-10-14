***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2019 14:21
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792931
BIST
15:3394.711
En Yüksek
|Değişim
|: -4,36%
|| -4.316,91
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:335,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0491
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:336,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0538
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:33284,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,14
|Açılış
|: 284,80
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12