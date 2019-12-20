YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
20.12.2019 16:56
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 150.000.000.-TL (yüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç Belgesi, Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ve Hukuki Durum Ek Değerlendirme Raporu'nu ekte sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804599
BIST
17:40111.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 637,37
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:405,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:406,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:40282,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,34
|717.259.914
|% 19,14
|
|MTRYO
|7,01
|10.815.975
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.428.773
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.125.710
|% 10,83
|
|EUKYO
|1,76
|7.864.965
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|18.600.950
|% -14,29
|
|FLAP
|4,40
|64.770.295
|% -13,21
|
|EUYO
|1,19
|10.718.820
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.664.951
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,29
|1.168.319.102
|% 9,00
|
|THYAO
|13,73
|920.873.011
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,34
|717.259.914
|% 19,14
|
|SISE
|5,25
|401.020.672
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,10
|387.202.430
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,97
|186.711.162
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|274.204.263
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.451.934
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,29
|1.168.319.102
|% 9,00
|
|KRDMD
|2,55
|260.272.231
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7195
|7,7582
|% 0,11
|
|Frank
|6,0276
|6,0639
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|