***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 728 gün vadeli, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 150.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.10.2019 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Tutar150.000.000 Para BirimiTRY İhraç Tavanı Kıymet TürüKira Sertifikası Satış TürüNitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt DışıYurt İçi İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri Fon KullanıcısıPalmet Gaz Grup A.Ş. Kaynak KuruluşPalmet Gaz Grup A.Ş. Planlanan Maksimum Nominal Tutar150.000.000 TürüYönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Vadesi24.12.2021 Vade (Gün Sayısı)728 Kar Payı/Getiri Oranı TürüDeğişken Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış ISIN KoduTRDYVKSA2119 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi26.12.2019 Satışa Başlanma Tarihi26.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi27.12.2019 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar150.000.000 Kupon Sayısı8 Kupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi *Yatırımcı Kar Payı Kar Payı Kar Payı Ödeme Tutarı Döviz Kuru ÖdemesiGerçekleştirildi mi? Hesaplarına /Getiri /Getiri /Getiri Ödenme Tarihi Oranı Oranı Oranı (%) - Yıllık Basit (%) Yıllık Bileşik (%) 1 27.03.2020 26.12.201927.03.2020 4,1412 16,6103 17,6749 TRY 2 26 06 2020 25.06.2020 3 25 09 2020 24.09.2020 4 25 12 2020 24.12.2020 5 26 03 2021 25.03.2021 6 25 06 2021 24.06.2021 7 24 09 2021 23.09.2021 8 24 12 2021 23.12.2021 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2021 23.12.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805437BIST