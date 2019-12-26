***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.12.2019 15:01
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, Palmet Gaz Grup A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150.000.000-TL(YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805303
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,69
|Açılış
|: 288,22
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6863
|7,7249
|% 0,20
|
|Frank
|6,0268
|6,0631
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5773
|1,5852
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,47
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
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