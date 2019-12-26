***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce yapılacak, Palmet Gaz Grup A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150.000.000-TL(YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805303BIST