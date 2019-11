***YAYLA* *CEMAS* *ADANA* *AVGYO* *BRMEN* *TDGYO* *MTRYO* *OSTIM* *DGGYO* *ADNAC* *BJKAS* *ARSAN* *KLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören









***YAYLA******CEMAS******ADANA******AVGYO******BRMEN******TDGYO******MTRYO******OSTIM******DGGYO******ADNAC******BJKAS******ARSAN******KLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ARSAN, AVGYO, BJKAS, BRMEN, CEMAS, DGGYO, KLGYO, MTRYO, OSTIM, TDGYO, YAYLASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ADANA 1 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. A GRUBU E MÜNIR IÇÖZ 127,190ADNAC 2 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. C GRUBU E MÜNIR IÇÖZ 125,590ARSAN 3 ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. E BAYBORA ERCAN 10,000AVGYO 4 AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TOLGA ERCAN 161.692,000BJKAS 5 BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. E BAYBORA ERCAN 309.029,000BRMEN 6 BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. E BAYBORA ERCAN 150.100,000CEMAS 7 ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. E TOLGA ERCAN 32.811,000DGGYO 8 DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BAYBORA ERCAN 46.308,000KLGYO 9 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BAYBORA ERCAN 50.000,000MTRYO 10