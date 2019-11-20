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***YAYLA* *CEMAS* *ADANA* *AVGYO* *BRMEN* *TDGYO* *MTRYO* *OSTIM* *DGGYO* *ADNAC* *BJKAS* *ARSAN* *KLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören

20.11.2019 17:06
GÜNCEL HABERLER



***YAYLA******CEMAS******ADANA******AVGYO******BRMEN******TDGYO******MTRYO******OSTIM******DGGYO******ADNAC******BJKAS******ARSAN******KLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ARSAN, AVGYO, BJKAS, BRMEN, CEMAS, DGGYO, KLGYO, MTRYO, OSTIM, TDGYO, YAYLA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADANA 1 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. A GRUBU E MÜNIR IÇÖZ 127,190
ADNAC 2 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. C GRUBU E MÜNIR IÇÖZ 125,590
ARSAN 3 ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. E BAYBORA ERCAN 10,000
AVGYO 4 AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TOLGA ERCAN 161.692,000
BJKAS 5 BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. E BAYBORA ERCAN 309.029,000
BRMEN 6 BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. E BAYBORA ERCAN 150.100,000
CEMAS 7 ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. E TOLGA ERCAN 32.811,000
DGGYO 8 DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BAYBORA ERCAN 46.308,000
KLGYO 9 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BAYBORA ERCAN 50.000,000
MTRYO 10



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AKFGY 3,15 22.885.724 % 19,77  
QNBFL 40,24 2.240.753 % 14,97  
QNBFB 19,67 42.502.859 % 14,96  
MTRYO 2,08 18.748.862 % 14,92  
OYAYO 2,27 40.877.131 % 14,65  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 7,3297 7,3664 % -0,19  
Frank 5,7142 5,7487 % -0,22  
Riyal 1,5138 1,5214 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -3,56  
Altın Gr. 269 269 -0,66  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,07 17,10 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,12 62,12 1,21  
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