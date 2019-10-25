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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

25.10.2019 16:52
GÜNCEL HABERLER

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2016-30.09.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Samsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kur İnşaat Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
% 51
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/07/2016
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/08/2016
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
54.500.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
27.795.000
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 184,97 ( 31.12.2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar

Şirketimizin Yayla-Kur Adi Ortaklığı olarak taahhüdümüz altında yapımı devam eden Samsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğü Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işimizin 25.10.2019 olan bitim tarihi ödenek yokluğundan ötürü 25.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794823


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,74 41.616.908 % 19,83  
DITAS 7,69 12.707.499 % 17,58  
KLMSN 11,79 16.812.671 % 15,59  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,60 21.773.508 % 10,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3747 7,4116 % -0,18  
Frank 5,7844 5,8193 % -0,06  
Riyal 1,5330 1,5407 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.513 8,28  
Altın Gr. 281 281 1,99  
Cumhuriyet 1.861 1.889 16,00  
Tam 1.850 1.896 15,14  
Yarım 894 917 7,32  
Çeyrek 448 459 3,66  
Gümüş.Ons 18,22 18,25 0,41  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,09  
B. Petrol 61,36 61,36 -0,31  
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