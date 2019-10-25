***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2016-30.09.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSamsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı İşiİhaleyi Açan TarafSamsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarKur İnşaat Anonim ŞirketiGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı% 51İhaleye Teklif Verme Tarihi25/07/2016İhalenin Sonuçlandığı Tarih17/08/2016İhale Sonucuİhale Bedeli54.500.000İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım27.795.000Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 184,97 ( 31.12.2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)AçıklamalarŞirketimizin Yayla-Kur Adi Ortaklığı olarak taahhüdümüz altında yapımı devam eden Samsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğü Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işimizin 25.10.2019 olan bitim tarihi ödenek yokluğundan ötürü 25.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794823BIST