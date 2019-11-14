***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2017-21.11.2017-31.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkbük ( Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşiİhaleyi Açan Tarafİller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYoktur.İhaleye Teklif Verme Tarihi13/07/2017İhalenin Sonuçlandığı Tarih02/11/2017İhale Sonucuİhale Bedeli23.636.388,21İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım23.636.388,21Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%118,26 (31.12.2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)AçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformunda 03.11.2017 tarihinde uhdemizde kaldığı 21.11.2017 tarihinde de sözleşmesi imzalandığı duyurulan Akbük (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi ile ilgili olarak işveren kurum olan İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu işin keşif bedeli 19.700.000 TL'den %17,95 oranında arttırılarak 23.236.948,59 TL olarak güncellenmişti. Bu iş artışına ilave olarak %2,03 oranında yapılan yeni bir artışla toplam sözleşme bedelinin 23.636.388,21 TL'ye yükseltilmesine ilişkin keşif artış yazısı şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu keşif artışı bedeli fiyat farklarını içermemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798870BIST