***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
14.11.2019 13:47
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2017-21.11.2017-31.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Akbük ( Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/07/2017
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/11/2017
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
23.636.388,21
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
23.636.388,21
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%118,26 (31.12.2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.11.2017 tarihinde uhdemizde kaldığı 21.11.2017 tarihinde de sözleşmesi imzalandığı duyurulan Akbük (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi ile ilgili olarak işveren kurum olan İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Kordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu işin keşif bedeli 19.700.000 TL'den %17,95 oranında arttırılarak 23.236.948,59 TL olarak güncellenmişti. Bu iş artışına ilave olarak %2,03 oranında yapılan yeni bir artışla toplam sözleşme bedelinin 23.636.388,21 TL'ye yükseltilmesine ilişkin keşif artış yazısı şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu keşif artışı bedeli fiyat farklarını içermemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798870
BIST