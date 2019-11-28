***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2014 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanmış olduğu 4.000.000 Amerikan Doları yatırım kredisinden bakiye kalan 3.100.000 Amerikan Doları piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle bugün itibariyle 1 Usd = 5,7690 TL kur üzerinden TL'ye çevrilmiştir. TL kredinin faiz oranı %13'tür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800830BIST