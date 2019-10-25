***YBTAS* *COSMO* *IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.10.2019 16:50
***YBTAS******COSMO******IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler COSMO, IZMDC, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
COSMO 1 COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IHSAN UZUNYOL 22.002,000
IZMDC 2 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E HASAN GÖKTAS 17.516,000
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MUSTAFA KARGIN 0,840
YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MUSTAFA KARGIN 1,400
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794821
BIST
17:29100.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,38
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:295,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:296,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:29280,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,32
|Açılış
|: 280,13
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,75
|12.883.207
|% 18,50
|
|KLMSN
|11,79
|17.526.584
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,66
|21.908.011
|% 12,62
|
|SEYKM
|4,50
|57.051
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.375.978
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|GEDIK
|4,94
|3.413.871
|% -4,63
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ASELS
|18,67
|446.754.583
|% 2,75
|
|GARAN
|9,52
|391.868.225
|% -1,86
|
|AKBNK
|7,14
|193.447.697
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,50
|192.830.322
|% 1,20
|
|IHLGM
|0,79
|101.122.642
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.509.754
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|163.754.271
|% -0,89
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ISFIN
|2,47
|159.251.518
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3673
|7,4043
|% -0,28
|
|Frank
|5,7790
|5,8139
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,80
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,69
|