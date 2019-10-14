***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
14.10.2019 15:19
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Klinker Üretim Hattının Tekrar Faaliyete Geçmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
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Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
15.10.2019
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmeyecektir.
Açıklamalar
Geçici olarak durdurulmasına karar verilen fabrikamız klinker üretim hattı 15.10.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792974
BIST