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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

14.11.2019 17:34
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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi019
Saati
10:00
Adresi
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi N112 Çankaya / Ankara
Gündem
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına takiben gerçekleştirmeyi planladığı 1.000.000.000 TL (Birmilyartürklirası) tutarlı tahvil ihraçlarında, aracılık hizmetinin satın alınacağı kurumun belirlenmesi dahil her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (onbeş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 4-Dilek ve temennilerin sunulması, kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14/11/2019 Tarihinde, saat 10:00?da, şirket merkez adresi olan ?Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi N112 Çankaya/ANKARA? adresinde, TTK 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 72.656.250-TL olan payların asaleten, 2.343.750-TL payın ise vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Cüneyt Arslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Toplantı Sn. Cüneyt Arslan tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm paylar sahiplerinin toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul Toplantı başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan ve tutanak yazmanlığına Sn. Ömer Faruk Sert?in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 3) Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu?nun onayına takiben gerçekleştirmeyi planladığı 1.000.000.000 TL (Birmilyartürklirası)?ye kadar yurt içinde ve halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemiyle gerçekleşecek tahvil ihraçlarında, aracılık hizmetinin satın alınacağı kurumunun belirlenmesi dahil her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu?nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 4) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 10.30?da son verildi. 14.11.2019 ANKARA
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/11/2019
Açıklamalar

Saygılarımızla
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798967


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