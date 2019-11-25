***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2019 tarih ve 67/1524 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800260BIST