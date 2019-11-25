***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
25.11.2019 11:03
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2019 tarih ve 67/1524 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800260
BIST
14:22105.992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -596,57
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:225,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0346
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:226,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:22269,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.455.559
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.121
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|7.793.925
|% 14,67
|
|MRSHL
|44,90
|34.192.990
|% 13,04
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,31
|4.843.016
|% -5,69
|
|AKENR
|0,90
|20.312.399
|% -5,26
|
|RYGYO
|2,38
|2.290.277
|% -5,18
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|GARAN
|9,98
|361.252.748
|% -1,38
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.188.537
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.611.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3777
|7,4147
|% 0,89
|
|Frank
|5,7361
|5,7706
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
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14:33
TKURU, TUCLK, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EGCYH, OYLUM, IEYHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında