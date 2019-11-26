***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.11.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.11.2019Ek AçıklamalarYDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 67/1524 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 IhracBelgesiOnayli.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800494BIST