***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.11.2019 17:02
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.11.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.11.2019
Ek Açıklamalar
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 67/1524 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IhracBelgesiOnayli.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800494
BIST
17:26106.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 635,06
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:265,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:266,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:26268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.067.676
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|26.798.701
|% 14,61
|
|ADEL
|17,08
|29.637.097
|% 13,11
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.505.069
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.323.890
|% -5,83
|
|TSGYO
|1,05
|3.022.860
|% -5,41
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|GARAN
|10,00
|407.715.756
|% 0,70
|
|ASELS
|18,80
|353.787.299
|% 0,43
|
|EREGL
|7,89
|344.673.535
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,48
|168.725.454
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,86
|161.031.500
|% 1,09
|
|SISE
|4,81
|330.722.346
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4050
|% -0,22
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,32
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-1,88
|
|Yarım
|859
|881
|-0,91
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,32
|
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