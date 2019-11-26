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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.11.2019 17:02
GÜNCEL HABERLER



***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.11.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.11.2019

Ek Açıklamalar
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 67/1524 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesine ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IhracBelgesiOnayli.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800494


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Altın Gr. 269 269 0,44  
Cumhuriyet 1.784 1.811 -2,00  
Tam 1.777 1.822 -1,88  
Yarım 859 881 -0,91  
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