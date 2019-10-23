GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2019 15:21
GÜNCEL HABERLER

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSYDAT72010 ISIN KODLU TAHVİL 13.KUPON ÖDEMESİ VE 14.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler YDATH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.457
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYDAT72010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.04.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2016
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 16
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 3,3857 4.232.123,75 Evet
2 24.01.2017 23.01.2017 24.01.2017 3,1433 3.929.175 Evet
3 25.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 3,6067 4.508.490 Evet
4 25.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 3,9985 4.998.237,5 Evet
5 24.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 4,1297 5.162.225 Evet
6 23.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 4,1648 5.206.011,25 Evet
7 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 4,5107 5.638.375 Evet
8 24.07.2018 23.07.2018 24.07.2018 4,4992 5.624.000 Evet
9 23.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 5,8464 7.308.000 Evet
10 22.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 7,9807 9.975.875 Evet
11 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 7,0898 8.862.250 Evet
12 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,4172 9.271.500 Evet
13 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 6,1311 7.663.875 Evet
14 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 4,6946 5.868.250
15 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020
16 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT72010 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin kupon ödeme işlemi 23.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 14.Kupon faiz oranı %4,6946 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794366


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:2599.568
Değişim :  1,72% |  1.681,79
Açılış :  98.799  
Önceki Kapanış :  97.886  
En Yüksek
99.582 En Düşük
98.637
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHEVA 1,66 33.534.343 % 19,42  
KLNMA 40,80 25.189.504 % 16,24  
IHYAY 0,87 102.217.803 % 12,99  
DOKTA 36,02 7.903.597 % 12,92  
TURGG 42,20 15.619.436 % 11,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4026 7,4397 % -0,72  
Frank 5,7983 5,8332 % -0,84  
Riyal 1,5311 1,5388 % -0,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.492 4,08  
Altın Gr. 277 277 -0,78  
Cumhuriyet 1.840 1.868 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -12,02  
Yarım 884 907 -5,81  
Çeyrek 443 453 -2,91  
Gümüş.Ons 17,55 17,57 0,03  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 -0,01  
B. Petrol 58,92 58,92 -0,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru