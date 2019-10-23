***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYDAT72010 ISIN KODLU TAHVİL 13.KUPON ÖDEMESİ VE 14.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler YDATHYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.07.2020Vade (Gün Sayısı) 1.457Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYDAT72010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.04.2016Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2016Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2016Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 16Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 3,3857 4.232.123,75 Evet2 24.01.2017 23.01.2017 24.01.2017 3,1433 3.929.175 Evet3 25.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 3,6067 4.508.490 Evet4 25.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 3,9985 4.998.237,5 Evet5 24.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 4,1297 5.162.225 Evet6 23.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 4,1648 5.206.011,25 Evet7 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 4,5107 5.638.375 Evet8 24.07.2018 23.07.2018 24.07.2018 4,4992 5.624.000 Evet9 23.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 5,8464 7.308.000 Evet10 22.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 7,9807 9.975.875 Evet11 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 7,0898 8.862.250 Evet12 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,4172 9.271.500 Evet13 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 6,1311 7.663.875 Evet14 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 4,6946 5.868.25015 22.04.2020 21.04.2020 22.04.202016 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT72010 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin kupon ödeme işlemi 23.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 14.Kupon faiz oranı %4,6946 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794366BIST