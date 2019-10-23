***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2019 15:21
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSYDAT72010 ISIN KODLU TAHVİL 13.KUPON ÖDEMESİ VE 14.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler YDATH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.457
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYDAT72010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.04.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2016
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 16
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 3,3857 4.232.123,75 Evet
2 24.01.2017 23.01.2017 24.01.2017 3,1433 3.929.175 Evet
3 25.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 3,6067 4.508.490 Evet
4 25.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 3,9985 4.998.237,5 Evet
5 24.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 4,1297 5.162.225 Evet
6 23.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 4,1648 5.206.011,25 Evet
7 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 4,5107 5.638.375 Evet
8 24.07.2018 23.07.2018 24.07.2018 4,4992 5.624.000 Evet
9 23.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 5,8464 7.308.000 Evet
10 22.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 7,9807 9.975.875 Evet
11 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 7,0898 8.862.250 Evet
12 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,4172 9.271.500 Evet
13 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 6,1311 7.663.875 Evet
14 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 4,6946 5.868.250
15 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020
16 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT72010 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin kupon ödeme işlemi 23.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 14.Kupon faiz oranı %4,6946 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794366
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