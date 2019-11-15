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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2019 12:05
GÜNCEL HABERLER



***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSYDAT22015 ISIN KODLU TAHVİL 8.KUPON ÖDEMESİ VE 9.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 210.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 791
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYDAT22015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 2,83 5.943.000 Evet
2 18.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 4,09 8.589.000 Evet
3 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 4,84 10.164.000 Evet
4 16.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 7,14 14.994.000 Evet
5 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 5,85 12.285.000 Evet
6 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 5,24 11.004.000 Evet
7 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 6,82 14.322.000 Evet
8 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,61 9.681.000 Evet
9 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,85 8.085.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT22015 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 8.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup 9.Kupon faiz oranı %3,85 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799095


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 44,24 25.292.319 % 14,73  
TIRE 2,07 113.430.487 % 13,11  
HURGZ 1,00 61.321.413 % 12,36  
YAPRK 5,60 5.604.257 % 12,22  
FONET 3,86 13.079.792 % 9,35  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3861 7,4232 % 0,07  
Frank 5,7918 5,8266 % 0,03  
Riyal 1,5293 1,5370 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 -4,43  
Altın Gr. 271 271 -0,63  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -9,00  
Tam 1.790 1.835 -6,39  
Yarım 865 888 -3,09  
Çeyrek 434 444 -1,54  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,13  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 62,02 62,02 -0,26  
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