***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 23.01.2020 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu toplantısında 125.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, borçlanma aracı ihraç edilmesi amaçlı SPK 'na limit başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No:108/1 Kat:6/5 Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde üyelerin tamamının katılımı ile toplanarak Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.maddesi ve 10.maddesine istinaden Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerli borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine, Söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı/dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, Bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacağına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020-1 YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814138BIST