***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.01.2020 16:15
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 23.01.2020 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu toplantısında 125.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, borçlanma aracı ihraç edilmesi amaçlı SPK 'na limit başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No:108/1 Kat:6/5 Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde üyelerin tamamının katılımı ile toplanarak Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.maddesi ve 10.maddesine istinaden Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerli borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine, Söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı/dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, Bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020-1 YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814138
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
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123.457
En Düşük
122.188
18:055,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
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5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5713
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5640
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|Önceki Kapanış
|: 6,5620
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6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,18
|Açılış
|: 298,97
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|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7657
|7,8046
|% 0,16
|
|Frank
|6,1040
|6,1407
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5795
|1,5874
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,27
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
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