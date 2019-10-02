***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYDTPE1913 ISIN kodlu 12.625.000,-TL Finansman Bonosu 5. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.10.2019Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYDTPE1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.625.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 2,26301 285.704,97 Evet2 10.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 2,26301 285.704,97 Evet3 07.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 2,26301 285.704,97 Evet4 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 2,26301 285.704,97 Evet5 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 2,26301 285.704,97 Evet6 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,26301Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFYDTPE1913 ISIN kodlu 12.625.000,-TL Finansman Bonosu 5. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789550BIST