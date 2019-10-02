***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2019 10:34
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYDTPE1913 ISIN kodlu 12.625.000,-TL Finansman Bonosu 5. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYDTPE1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.625.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 2,26301 285.704,97 Evet
2 10.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 2,26301 285.704,97 Evet
3 07.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 2,26301 285.704,97 Evet
4 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 2,26301 285.704,97 Evet
5 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 2,26301 285.704,97 Evet
6 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,26301
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFYDTPE1913 ISIN kodlu 12.625.000,-TL Finansman Bonosu 5. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789550
BIST