***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYDTP42018 ISIN kodlu 12.625.000,- TL Finansman Bonosu 1.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.625.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.625.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.04.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,79795Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYDTP42018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.625.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 1,79795 226.991,16 Evet2 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 1,797953 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 1,797954 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 1,797955 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 1,79795Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFYDTP42018 ISIN kodlu 12.625.000,- TL Finansman Bonosu 1.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801685BIST