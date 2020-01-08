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***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER



***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYDTP42018 ISIN kodlu 12.625.000,- TL Finansman Bonosu 2.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.625.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.625.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,79795
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYDTP42018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.625.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 1,79795 226.991,16 Evet
2 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 1,79795 226.991,16 Evet
3 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 1,79795
4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 1,79795
5 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 1,79795
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFYDTP42018 ISIN kodlu 12.625.000,- TL Finansman Bonosu 2.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808790


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HUBVC 18,75 52.694.419 % 10,36  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
BURVA 12,61 4.316.412 % 8,43  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8327 7,8720 % 0,26  
Frank 6,1254 6,1623 % -0,01  
Riyal 1,5870 1,5950 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 8,88  
Altın Gr. 304 304 2,13  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 2.008 2.058 19,89  
Yarım 971 996 9,62  
Çeyrek 487 498 4,82  
Gümüş.Ons 18,40 18,44 0,05  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,01  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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