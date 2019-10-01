***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2019 16:39
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789407
BIST
11:21104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,39
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:215,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0255
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:216,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:21273,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,95
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26