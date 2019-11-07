***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2019 10:24
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797134
BIST
10:36102.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.254,09
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.406
En Düşük
101.812
10:365,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:366,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:36274,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,56
|Açılış
|: 274,10
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,48
|6.465.441
|% 9,78
|
|BUCIM
|5,27
|7.453.098
|% 6,90
|
|IZMDC
|3,68
|4.447.559
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,56
|15.616.549
|% -8,00
|
|ERBOS
|22,34
|6.609.347
|% -6,13
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|GARAN
|9,67
|103.647.035
|% 1,90
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,17
|33.398.308
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3496
|7,3865
|% -0,27
|
|Frank
|5,7543
|5,7889
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5255
|1,5332
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-4,20
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|0,43
|