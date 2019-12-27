***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2019 09:09
***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YESIL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805450
BIST
13:47113.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 255,41
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:475,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9554
En Düşük
5,9292
13:476,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6424
En Düşük
6,5741
13:47289,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,78
|Açılış
|: 289,10
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|PETKM
|3,71
|107.342.529
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|70.675.024
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|BERA
|4,05
|81.537.302
|% 6,58
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% 0,76
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,16
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|0,29
|