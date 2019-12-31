***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2019 09:05
***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YESIL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806018
BIST
12:22114.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -287,33
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.456
12:225,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:226,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:22291,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,83
|Açılış
|: 291,52
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.962
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,03
|11.612.194
|% 12,84
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|28.071.955
|% 9,52
|
|KLGYO
|4,25
|71.844.628
|% -10,15
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,41
|866.679.565
|% 0,70
|
|ASELS
|20,72
|477.814.653
|% 1,17
|
|PETKM
|3,80
|386.080.542
|% 1,60
|
|HALKB
|5,96
|238.548.601
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|215.428.096
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|215.428.096
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|386.080.542
|% 1,60
|
|KARSN
|1,58
|150.580.369
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,04
|79.351.676
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.476.960
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7931
|7,8322
|% 0,29
|
|Frank
|6,1191
|6,1560
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,97
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,04
|