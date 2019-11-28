***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2019 17:11
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.11.2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 31.10.2019
Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:15 Cevizlibağ - Zeytinburnu - İSTANBUL
Gündem
18:00107.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.217,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:005,7677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:006,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:00269,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,52
|Açılış
|: 269,79
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,45
|187.244.912
|% 15,96
|
|UTPYA
|4,74
|58.976.600
|% 15,89
|
|ALCAR
|48,90
|22.287.176
|% 15,06
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,81
|1.388.924.527
|% 1,77
|
|ASELS
|18,80
|423.822.171
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.808.877
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|268.810.367
|% 1,72
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,37
|268.810.367
|% 1,72
|
|PETKM
|3,63
|397.808.877
|% 0,83
|
|THYAO
|13,81
|1.388.924.527
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.352
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4585
|% -0,18
|
|Frank
|5,7497
|5,7844
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5334
|1,5411
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
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