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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.11.2019 17:19
GÜNCEL HABERLER



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.11.2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YESIL, TREINFO00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 0 0
B Grubu, YESIL, TREINFO00013 0 0

Ek Açıklamalar
2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan karın dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulması hususundaki teklifi okundu 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.924,58
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -72.561.234 9.348.064,61
4. Vergiler ( - ) 16.382.179 0
5. Net Dönem Kârı -56.179.055 9.348.064,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 242.562.206 -1.113.087,29
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 242.562.206 8.234.977,32
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 242.562.206 8.234.977,32
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Genel Kurul'da kabul edilen kar dağıtım tablosu.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800836


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SMART 5,45 187.261.262 % 15,96  
ALCAR 48,92 22.289.865 % 15,11  
QNBFB 28,10 40.268.312 % 14,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4217 7,4589 % -0,18  
Frank 5,7507 5,7853 % -0,13  
Riyal 1,5337 1,5414 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,22  
Altın Gr. 270 270 -0,41  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 -0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,01  
B. Petrol 62,98 62,98 -0,03  
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