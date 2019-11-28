***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.03.2019 tarihli özel durum açıklaması ile biildirğimiz,Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sn.Fermani Özgür Altun'un istifasının kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Sn.Erman Kendibaşına'nın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmişitir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800828BIST