***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2019 17:00
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.03.2019 tarihli özel durum açıklaması ile biildirğimiz,Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sn.Fermani Özgür Altun'un istifasının kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Sn.Erman Kendibaşına'nın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmişitir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800828
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0108
|Açılış
|: 5,7620
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|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,45
|Açılış
|: 269,90
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.823.178
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.294.869
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.547.918
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.734
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.352.802
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.703.000
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|683.216
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|430.053.134
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|229.586.608
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|100.957.964
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|178.784.569
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4199
|7,4571
|% -0,20
|
|Frank
|5,7490
|5,7836
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
|
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