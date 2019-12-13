***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2019 10:22
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ONUR AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Üst Düzey Yönetici Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERSİN BENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.11.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803303
BIST
12:09111.217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.102,21
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:095,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:096,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:09273,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 273,95
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.429.833
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.633.082
|% 10,19
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.119.899
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.492.083
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.927.921
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|509.983.685
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|173.610.938
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|169.146.932
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|137.979.978
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.050.366
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.673.137
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.562.432
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7279
|7,7666
|% 1,56
|
|Frank
|5,8600
|5,8953
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5375
|1,5452
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|2,28
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-10,50
|
|Yarım
|873
|896
|-5,07
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|