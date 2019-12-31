***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2019 14:52
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankamall AVM ve CP Ankara Oteli
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III.48.1) Tebliği 34. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM ve CP Ankara Oteline ilişkin hazırlattırılan yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806127
BIST
16:08114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,95
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,10
|19.378.794
|% 13,96
|
|IHEVA
|3,06
|4.097.307
|% 13,33
|
|KLMSN
|20,66
|81.275.524
|% 12,22
|
|KLGYO
|3,79
|158.380.144
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.999.806
|% -8,87
|
|THYAO
|14,43
|1.020.870.528
|% 0,84
|
|ASELS
|20,96
|654.874.192
|% 2,34
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|HALKB
|5,96
|297.073.032
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|244.621.128
|% 5,03
|
|IHLGM
|1,23
|133.441.696
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.736.619
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8281
|7,8673
|% 0,74
|
|Frank
|6,1341
|6,1711
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|-0,48
|
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