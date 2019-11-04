***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 167.233.749 157.226.657 56.884.611 54.461.624Satışların Maliyeti16 -34.137.669 -29.300.496 -12.414.901 -9.827.239TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.096.080 127.926.161 44.469.710 44.634.385BRÜT KAR (ZARAR)133.096.080 127.926.161 44.469.710 44.634.385Genel Yönetim Giderleri17 -3.244.313 -3.363.071 -1.152.958 -1.131.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.738.713 17.232.869 2.118.354 9.158.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.974.660 -6.799.311 -1.957.527 -4.625.825ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.615.820 134.996.648 43.477.579 48.035.560Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 50.995.367 24.297.542 15.254.811 9.095.178Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.978.726 245.899 -2.290.824FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)183.611.187 156.315.464 58.978.289 54.839.914Finansman Gelirleri11.394 11.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)183.622.581 156.315.464 58.989.683 54.839.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)183.622.581 156.315.464 58.989.683 54.839.914DÖNEM KARI (ZARARI)183.622.581 156.315.464 58.989.683 54.839.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları183.622.581 156.315.464 58.989.683 54.839.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 1,17000000 0,99000000 0,37000000 0,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.640.761 137.887.441Dönem Karı (Zararı)183.622.581 156.315.464Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-44.167.469 -18.803.592Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 66.750 80.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.775.984 1.940.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 14 -19.942 148.332Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.381.894 1.367.262Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -585.968 425.015Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 -43.610.164 -23.803.114Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -2.400.039 2.978.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.616.774 -589.179Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.608.528 -4.172.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.601.662 -1.508.789Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-430.342 -52.582Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)295.439 -208.669Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.079 1.743.584Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.934.605 2.538.535Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.135.265 1.070.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.942 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları130.838.338 136.922.693Alınan Faiz18 1.919.568 964.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.046.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.946.754 1.656.927Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -577.429 -20.329.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.470 -18.864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.681Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -15.470 -16.183Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -739.322 -2.164.883Alınan Temettüler19 6.599.773 1.331.771Alınan Faiz19 41.679.202 22.838.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.376.591 -127.007.747İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.224.911 -13.719.533İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.224.911 -13.719.533Ödenen Temettüler-150.151.680 -113.288.214YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.210.924 12.536.621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.210.924 12.536.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ271.022.785 205.402.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ288.233.709 217.939.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 288.233.709 271.022.785Ticari Alacaklar16.377.846 10.171.956İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 2.617.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.760.514 10.171.956Diğer Alacaklar5.309.228 2.260.801İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.309.228 2.260.801Stoklar8 583.042 152.700Peşin Ödenmiş Giderler9 114.607 458.663Diğer Dönen Varlıklar9.942ARA TOPLAM310.628.374 284.066.905TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.628.374 284.066.905DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 25.572.282 22.594.814Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.802.458.862 1.801.719.540Maddi Duran Varlıklar11 528.470 589.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.121 28.625Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 38.121 28.625Peşin Ödenmiş Giderler9 168.900 120.283TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.828.766.635 1.825.052.508TOPLAM VARLIKLAR2.139.395.009 2.109.119.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.803Ticari Borçlar4.447.806 4.508.885İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.447.806 4.508.885Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 125.430 114.838Diğer Borçlar6.078.522 2.160.139İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.092.867 870.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.985.655 1.289.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.583.447 6.718.712İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.583.447 6.718.712Kısa Vadeli Karşılıklar11.904.355 9.516.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.674 5.432Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.892.681 9.510.787ARA TOPLAM27.139.560 23.026.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.139.560 23.026.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4.304.284 3.405.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.304.284 3.405.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.114.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.114.734Uzun Vadeli Karşılıklar201.573 298.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 201.573 298.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.620.591 3.703.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.760.151 26.730.545ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.106.634.858 2.082.388.868Ödenmiş Sermaye15.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)15.b -25.492.186 -16.267.275Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.c 115.427.085 81.573.615Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.671.797.378 1.580.083.538Net Dönem Karı veya Zararı183.622.581 275.718.990TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.106.634.858 2.082.388.868TOPLAM KAYNAKLAR2.139.395.009 2.109.119.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673Transferler23.383.613 166.580.833 -189.964.446Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)156.315.464 156.315.464Sermaye Arttırımı53.760.000 -848.181 -52.911.819Kar Payları-113.288.214 -113.288.214Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-13.719.533 -13.719.533Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -15.535.394 77.143.613 1.584.640.707 156.315.464 1.963.844.390 1.963.844.390Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868Transferler33.853.470 241.865.520 -275.718.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)183.622.581 183.622.581Kar Payları-150.151.680 -150.151.680Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.224.911 -9.224.911Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 183.622.581 2.106.634.858 2.106.634.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)183.622.581 156.315.464 58.989.683 54.839.914DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.622.581 156.315.464 58.989.683 54.839.914Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylaririm/796442BIST