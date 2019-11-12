***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.11.2019 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin 50.000 TL'den 2.000.000 TL'ye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798444BIST