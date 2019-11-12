***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2019 12:48
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2019 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin 50.000 TL'den 2.000.000 TL'ye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798444
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.018.660
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|48.596.531
|% 14,93
|
|KLNMA
|39,44
|2.273.361
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.089.581
|% -10,87
|
|SELEC
|5,53
|13.995.006
|% -6,27
|
|YATAS
|5,93
|34.573.297
|% -6,02
|
|GEREL
|2,29
|23.346.236
|% -5,37
|
|THYAO
|13,36
|1.948.138.537
|% 2,85
|
|PGSUS
|71,30
|642.433.006
|% 7,87
|
|ASELS
|19,09
|384.037.247
|% 1,65
|
|GARAN
|9,85
|312.900.627
|% 0,82
|
|PETKM
|3,70
|282.826.144
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,41
|73.089.581
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|
|THYAO
|13,36
|1.948.138.537
|% 2,85
|
|CEMAS
|1,20
|113.301.198
|% 9,09
|
|PETKM
|3,70
|282.826.144
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4251
|% -0,14
|
|Frank
|5,7774
|5,8122
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,41
|
|Yarım
|863
|885
|-4,55
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,28
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,43
|62,43
|0,25
|