***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 12:26
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin 50.000 TL'den 2.000.000 TL'ye artırım işlemleri 20.11.2019 (Bugün) tarihinde tescil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799755
BIST
14:07107.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 371,29
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.995
En Düşük
107.099
14:075,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0080
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6866
14:076,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0180
|Açılış
|: 6,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2919
14:07270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,39
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|2,08
|15.447.683
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|33.164.420
|% 14,65
|
|MARKA
|1,05
|7.284.749
|% 14,13
|
|OLMIP
|5,74
|7.749.812
|% 13,66
|
|QNBFL
|39,60
|1.653.700
|% 13,14
|
|PINSU
|2,36
|23.175.639
|% -13,87
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|ATSYH
|0,88
|31.406
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,13
|3.907
|% -7,14
|
|PKENT
|121,00
|103.684
|% -5,32
|
|THYAO
|14,26
|873.728.246
|% 0,99
|
|PETKM
|3,77
|414.771.263
|% 0,80
|
|ASELS
|19,72
|296.944.513
|% 1,54
|
|GARAN
|10,30
|214.549.312
|% 0,49
|
|PGSUS
|77,80
|166.681.170
|% 2,44
|
|PETKM
|3,77
|414.771.263
|% 0,80
|
|TSKB
|1,02
|73.190.758
|% 0,99
|
|HURGZ
|1,50
|104.152.126
|% -1,32
|
|THYAO
|14,26
|873.728.246
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,45
|88.550.778
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3168
|7,3535
|% -0,36
|
|Frank
|5,7126
|5,7470
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5125
|1,5200
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|4,03
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,28
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|2,22
|
|Yarım
|862
|884
|1,07
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,29
|
Seans Raporu
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14:19XU100
Endeks 107, 903 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 4, 895.00 milyon TL de
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14:17OYAYO
Yüzde 14.65 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 052, 801 adet işlem
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14:16BTCIM
Yüzde 6.58 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 525, 680 adet işlem