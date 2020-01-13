***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2020 11:03
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında 2019 yılı içerisinde, Şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı 822.500 TL (KDV hariç) olan yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812008
BIST
13:57120.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 1.714,98
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:575,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0177
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:576,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:57292,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,62
|Açılış
|: 292,25
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|68.003.786
|% 19,20
|
|AYEN
|4,30
|86.475.409
|% 18,13
|
|RYSAS
|6,71
|95.591.564
|% 16,90
|
|RYGYO
|6,09
|71.415.359
|% 15,78
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,65
|5.999.843
|% -2,57
|
|SAMAT
|1,68
|1.905.460
|% -2,33
|
|THYAO
|14,68
|1.237.634.661
|% 1,94
|
|PETKM
|4,02
|747.322.547
|% 2,81
|
|HALKB
|6,68
|457.469.972
|% 3,25
|
|KRDMD
|2,94
|367.913.886
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.289.841
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.289.841
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|747.322.547
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|367.913.886
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.767.018
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,72
|61.915.205
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5875
|7,6256
|% -0,82
|
|Frank
|5,9989
|6,0350
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5573
|1,5651
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,08
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,04
|