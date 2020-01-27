***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 12:41
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Gayrimenkul değerleme şirketlerinin seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar için 2020 yılında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814535
BIST
13:44121.051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -1.091,22
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:445,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:446,5613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:44303,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,75
|Açılış
|: 303,11
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,54
|56.355.915
|% 16,54
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|ESCOM
|3,30
|7.723.264
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.188.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|816.958.447
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|307.985.318
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,67
|211.355.519
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,75
|221.886.318
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,97
|169.623.953
|% 6,49
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7673
|7,8062
|% 0,26
|
|Frank
|6,1097
|6,1465
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,50
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|17,21
|
|Yarım
|963
|988
|8,32
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,84
|57,84
|-2,05
|