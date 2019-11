***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRY24GP00079Fonun İhraç Edilme Tarihi 28.12.2018Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un faaliyet süresi,tasfiye dönemi hariç, ilk pay satışı tarihinde başlamak üzere 12 yıldır.Tasfiye döneminin başlamasından itibaren en geç 1 yıl içinde tasfiye işlemleri tamamlanarak Fon sona ererFonun Tasfiye Tarihi 28.12.2031Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi,yüksek ve düzenli kira getirisi elde etmek amacıyla Marmara Bölgesinde yer alan gayrimenkullere yatırım yapmaktır.Fon portföyüne alınacak gayrimenkullerin seçiminde hali hazırda kiracısı olan ve düzenli kira kira geliri üreten gayrimenkullere öncelik verilir.Ancak mevcut durumda boş olmakla birlikte kısa sürede kiralanma potansiyeli olan gayrimenkullerde fon portföyüne alınabilir.Fon,üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullerede mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Fon,tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir.Fon malvarlığı,Tebliğ'in 23.maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 10.işgününde ilan edilir.Alım talimatları,yılda oniki kere olmak üzere her ayın son gününü takip eden 10.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,her ayın son gününü takip eden 11.işgünü yerine getirilir.Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aaralık günlerini takip eden 10.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 12'inci işgünü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Kıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,performans başarı kriteri yıllık %10 oranında getiri elde etmektir.Yıllık %10 oranı kullanılarak 'Karşılaştırma Ölçütü Getiri Endeksi-KÖGE'hesaplanır. 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,16666 2 3 Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün Fon'a gelir kaydedilir.Tasfiye döneminde gerçekleşen katılma payı iadelerinde çıkış komisyonu uygulanmaz. 20Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Aziz YENİAYFevzi ZAKİROĞLUAbdullah MERİÇMhd Hassan Jabri TABRİZİOgeday ÇUHADARUmut EMİRLERİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu Kat:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzizakiroglu@24gpy.comNurdan GÖÇMEN Muhasebe Müdürü-Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122442424 nurdangocmen@24gpy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800498BIST