***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2019 12:33
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A1 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 18.09.2019 yönetim kurulu karar tarihi ve 2019/168 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793635
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