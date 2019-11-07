***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 01.07.2019 yönetim kurulu karar tarihi ve 2019/149 yönetim kurulu kararı, 31.10.2019 yönetim kurulu karar tarihi ve 2019/179 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797297BIST