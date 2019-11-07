***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2019 18:06
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 01.07.2019 yönetim kurulu karar tarihi ve 2019/149 yönetim kurulu kararı, 31.10.2019 yönetim kurulu karar tarihi ve 2019/179 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797297
BIST
18:00103.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.378,42
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.541
En Düşük
101.812
18:005,7361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0132
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:006,3506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3478
18:00273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,05
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.208.572
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.065.077
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,35
|50.766.121
|% 14,41
|
|CMENT
|13,20
|15.515.621
|% 13,21
|
|ODAS
|1,56
|124.712.939
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.234.405
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.591.864
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|GARAN
|9,71
|511.783.386
|% 2,32
|
|ASELS
|18,94
|483.547.329
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,47
|43.711.574
|% 2,17
|
|YGYO
|0,48
|41.973.558
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3351
|7,3719
|% -0,46
|
|Frank
|5,7462
|5,7808
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5242
|1,5318
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,78
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
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