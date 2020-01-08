***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.01.2020 17:39
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 06.01.2020 yönetim kurulu karar tarihi ve 2020/2 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809498
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 301,89
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309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7669
|7,8058
|% -0,58
|
|Frank
|6,1058
|6,1426
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5818
|1,5897
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-2,44
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|-1,05
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