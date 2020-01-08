***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 06.01.2020 yönetim kurulu karar tarihi ve 2020/2 yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ihraç belgesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809498BIST