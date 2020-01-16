***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 29.07.2015 GPYŞ/PY.2/784Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviNURDAN GÖÇMEN MUHASEBE VE FON MÜDÜRÜABDULLAH MERİÇ DEĞERLEME UZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813181BIST