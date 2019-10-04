***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2019 11:30
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790148
BIST
11:31103.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 584,40
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:315,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:316,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:31276,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,05
|Açılış
|: 276,68
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47