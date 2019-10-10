***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2019 12:09
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792068
BIST
12:5198.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -948,34
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:515,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8871
En Düşük
5,8615
12:516,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5038
En Düşük
6,4447
12:51285,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,15
|Açılış
|: 285,35
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63